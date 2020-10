Boric pidió que la Municipalidad de Valparaíso responda a Contraloría: "En esto no podemos tener doble estándar"

Gabriel Boric descartó tener "doble estándar" y solicitó a la Municipalidad de Valparaíso responda "al informe de Contraloría", luego que se abra un juicio para recuperar $931 millones.

"Cualquier falta a la probidad y mal uso de recursos públicos en inaceptable, no importa quién sea el responsable", escribió en su cuenta de Twitter y agregó que "en esto no podemos tener doble estándar".

Además, fue enfático en que se debe "sancionar a quien corresponda" y que "no me cabe duda que así será", agregó el diputado del Frente Amplio, mismo conglomerado al que pertenece Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso.

