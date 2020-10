Exsubsecretario Rodrigo Ubilla: "No creo que un carabinero se levante en la mañana para decir 'voy a tirar a una persona por el puente'"

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a los últimos hechos de violencia en el marco de las manifestaciones sociales y al caso del joven lanzado al río Mapocho por un funcionario de Carabineros el pasado viernes en el puente Pío Nono.

En conversación con Mega, el ex funcionario de Gobierno aseguró que "yo no creo que un carabinero de 22 años se levante en la mañana para decir 'voy a tirar a una persona por el puente, hacia el río Mapocho', no es eso, lo que sucede es que estos grupos violentos exacerban la situación y se produce ahí un roce, una situación compleja que terminó lamentablemente con este resultado".

"La justicia está investigando, por lo cual no podemos sacar conclusiones, de hecho, la fiscal habla de dolo eventual, que quiere decir que está investigando si lo que sucedió en el puente Pío Nono es producto de que la persona se tropezó, que finalmente es un accidente, entendido en el concepto clásico de la palabra, o si hubo una intencionalidad por parte del carabinero Zamora", agregó.

Ubilla de todas formas planteó que "aquí hay grupos violentos que están buscando permanentemente exacerbar esta violencia a fin de que Carabineros cometa errores o como se vio el día viernes, se produzcan estas situaciones confusas".