Leonel Stuardo, el abuelo acordeonista que es furor en internet dará concierto gratuito

La Fundación Cultural Lo Prado da inicio a los “Viernes estelares” de este Mes de la Música Chilena con la presentación del destacado abuelo acordeonista Leonel Stuardo. El artista, quien comenzó su carrera a los 8 años gracias al incentivo de su núcleo familiar y que cuenta con una amplia trayectoria y repertorio musical, se presentará este 9 de octubre a las 20:00 horas a través de las redes sociales de la institución.

“Creo que la vida, a mis 79 años, se me está regalando la oportunidad de poder aportar a esta sociedad con mi música, y así cada adulto mayor o joven evita salir de sus casas”, comenta el artista, quien agradece a la Fundación por “ver a los adultos mayores como personas útiles a esta sociedad”.

“Me siento como un artista famoso, me siento vivo, vital”, asegura Leonel Stuardo.

“Los artistas de Lo Prado son muy importantes para la comuna porque siempre están en contacto con los vecinos y vecinas, y siempre están dispuestos a colaborar”, comenta Claudia Abarzúa, Directora Ejecutiva de la Fundación Cultural Lo Prado, agregando que el acordeonista lopradino “siempre ha estado presente con su música y su trabajo social a través de ella no ha parado a pesar de la pandemia y siendo un adulto mayor, lo que es super rescatable”.

Leonel Stuardo "el abuelo acordeonista" es furor durante la pandemia

Tal como comenta Claudia Abarzúa, el acordeonista y cantante ha sido furor durante esta pandemia por sus transmisiones en vivo a través de redes sociales. Semana tras semana, Leonel Stuardo entretiene a sus seguidores de Facebook, idea que nació por el deseo de poder juntarse como familia.

“Lo que estoy viviendo es un sueño, ya que cuando comenzó toda la cuarentena, me agobié pensando qué haría solo con mi señora encerrados en la casa, y muy preocupado le comenté a mi hijo. Él me dijo: ‘papá, no hay problemas. Hacemos recitales en vivo por las redes sociales y así no te sentirás tan solo’. Yo no entendía nada, y como un juego se fue masificando y cada sábado desde hace 25 semanas, (llegando una semana a 93.000 reproducciones), hacemos la transmisión”, comenta el artista, agregando que las felicitaciones le han llegado desde todas partes del mundo.

"Comenzaron a enviar mensajes desde todo Chile, incluso desde el extranjero. Yo me sentía muy feliz solo con eso, me comunicaba con mi familia y con mis amigos, me ayudó a bajar mi angustia, me preocupaba de ensayar durante la semana y me cuidaba para estar bien”, agrega. Así, sus presentaciones se han viralizado, destacando su música y carisma en cada actuación que realiza.