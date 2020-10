Pepe Auth: "Que reviva una acusación constitucional porque un carabinero comete un crimen no me parece adecuado"

El diputado independiente Pepe Auth afirmó que no le parece adecuado una eventual acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, luego que un carabinero empujara a un joven de 16 años al río Mapocho.

"Si presentamos una acusación constitucional por el delito cometido por un subordinado de un subordinado, es decir, por el último de sus subordinados, habría que haber acusado a tantos ministros por excesos en nuestros propios gobiernos. El doble estándar me enerva. Habría que haber acusado al ministro del Interior de la época en que murió Catrileo. En este caso, Carabineros tiene responsabilidad en el sentido de que sale a defender en lugar de tomar distancia de eventuales excesos, pero que reviva una acusación constitucional porque un carabinero comete un crimen no me parece adecuado", señaló el parlamentario a La Tercera.

General Mario Rozas aseguró en la Cámara que no va a renunciar por tener "un mandato presidencial" En sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana, el director de Carabineros señaló que "mi deber es continuar hasta cuando el Presidente de la República lo estime conveniente".

Consultado sobre dónde cae la responsabilidad, si no es en el ministro, el parlamentario afirmó que "me he sumado a la petición de renuncia del general (Rozas) porque ya no es una cuestión de un exceso. Hay que hacer una ingeniería en Carabineros y eso pasa hoy por cambiar a su máxima autoridad. Ya es hora de que eso ocurra".

Respecto a cómo ve que el sector se enfrasque en otra acusación, manifestó que "ese es el punto. Tengo en la memoria el periodo en que la política se hizo a punta de acusaciones, que fue el periodo de la Unidad Popular, y abomino ese periodo y esa conducta. Ese instrumento usado de manera excesiva, no excepcional y de último recurso, estamos banalizándola. ¿Cómo después se distingue a las verdaderas, las o los que son indispensables, que cuando simplemente acusas? Si aplicáramos ese criterio no se podría gobernar".

Bancada PS anuncia acusación constitucional contra Víctor Pérez y que no aprobarán presupuesto de Carabineros si no sale general Rozas Además, afirmaron que "presentaremos una querella contra quieren resulten responsables de este repudiable incidente".

Finalmente al ser consultado si ha expresado su punto en la bancada DC, de la cual es parte, Auth indicó que "por supuesto, y son varios los que han dicho lo mismo. Lo que pasa es que, para ser franco, el proceso por el cual la bancada llega a la decisión de presentar una acusación es un proceso muy desordenado, que parte de un tuit, luego de una conferencia que dan dos personas y no de una decisión colectiva. Después la mayoría apechuga, pero las acusaciones son cuestiones súper serias como para que partan por iniciativa de dos o tres diputados".