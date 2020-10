Alcalde Jadue: "Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy totalmente disponible”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió hoy a las versiones sobre su calidad de imputado en la causa judicial por las Torres Bellavista.

El Tercer Juzgado de Garantía confirmó que la posible carta presidencial, está en calidad de imputado por los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible por edificio Bellavista. No obstante, asegura que se trata de una arremetida comunicacional de la inmobiliaria.

Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy totalmente disponible. Edificio Bellavista es ilegal y no tiene permisos. Pero lo más grave es que el gobierno se haya transformado en defensor de las inmobiliarias y no de las personas! pic.twitter.com/UjpDaKqLX6

