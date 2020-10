Azerbaiyán acusa bombardeo de civiles por parte de Armenia y el mundo comienza a pedir un cese al fuego

Armenia y Azerbaiyán desde hace varios días llevan adelante una guerra por el control de al zona de Nagorno Karabaj, con acusaciones mutuas y cruzadas de bombardeos a civiles.

Ahora fue Azerbaiyán quien denunció un misil en la ciudad de Ganja desde tropas armenias, en pleno barrio residencial. Según la cuenta de twitter oficial del estado azerbaiyano, el ataque dejó muerta a Zarifa Aliyeva, de 75 años.

Zarifa Aliyeva (75) killed after artillery strike by #Armenia 's occupation forces landed on her home in #Aghdam . #StopArmenianAggression #StopAttackingCivilians #KarabakhIsAzerbaijan

Desde el otro frente también han denunciados ataques en la ciudad de Stepanakert, que según el estado armenio "está resistiendo con orgullo" los ataques. Además, desde el 27 de septiembre en ese país corre la Ley Marcial.

La comunidad internacional, por su parte, ya inició una campaña de cese al fuego. Vladimir Putin calificó el conflicto como "una gran tragedia" donde "hay pérdidas grandes en ambos lados", por lo que "pedimos que se establezca un alto el fuego lo más rápido posible".

Rusia y Armenia son miembros de la OTSC (Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva), por lo que son aliados. Mientras que Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía, en una zona que busca la independencia como el Alto Karabaj.

The gorgeous city of #Stepanakert is proudly withstanding the gross International #HumanitarianLaw violations of #Azerbaijan on daily basis. The hateful aggression will never shake its #glory or the #spirit of its people. #ArtsakhStrong

