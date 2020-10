Carabinero acusado de "rondar" casa de fiscal Chong: "Me vi involucrado sin querer"

Como Freddy Vergara se identificó el teniente coronel que supuestamente habría sido fiscalizado en las cercanías de la casa de la fiscal Ximena Chong, y quien fue señalado como uno de los presuntos responsables de las amenazas que ha enfrentado la fiscal los últimos días.

De acuerdo a una publicación de La Tercera, a las 8 de la mañana de este miércoles, un sujeto en moto rondó la casa de la investigadora y luego se detuvo frente a su puerta. Los policías apostados habrían intentado un control de identidad, a la que se opuso en más de una ocasión. Pero cuando por fin entregó su cédula, habrían advertido que era un teniente coronel de Carabineros.

Sin embargo, una vez que que el Ministerio Público dio cuenta de los hechos, Carabineros difundió un video donde aparece el supuesto teniente fiscalizado. Asegura que "en relación a los hechos en que me vi involucrado sin querer, yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia, y utilizo la misma vía todos los días. Hoy al desplazarme, me percate de que mi motocicleta particular tenía un desperfecto, para regresar hacia un taller mecánico".

"Me metí por una calle que desconocía su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calle me obligó a tomar mi ruta original (…) Continué en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a Bilbao", relató.

Los hechos, de acuerdo con su testimonio, quedaron registrados en la cámara que siempre porta como "motorista expuesto a que a uno le tiren el auto encima". Por eso, aseguró que con esas imágenes va a resolver "qué cursos de acción tomar. Mi intención es poner estas imágenes a disposición de quien quiera, para poder tratar de aclarar lo más rápido posible este hecho".

De acuerdo con información institucional, Vergara presta servicios en el Departamento de Transportes de Carabineros, como ingeniero en tránsito. No cumple funciones operativas.