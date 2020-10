"Vamos a pasarle las 100 luquitas, ¿ya?": Carabineros detiene a dos sujetos en Buin por intento de soborno

Dos hombres fueron detenidos por intentar sobornar a personal de Carabineros en la comuna de Buin. El hecho se registró a las 2:00 de la madrugada de este miércoles, en pleno toque de queda.

En un video difundido por Radio Bío Bío, queda en evidencia en momento en el que los dos sujetos ofrecen dinero a un policía, al momento de ser controlados.

"Vamos a pasarle las 100 luquitas, ¿ya? Me voy pa' la casa y no hueveo más (sic)", dice uno, mientras contaba los billetes. "Yo soy caballero pa mis hueás, no me gusta echar pa' atrás", expresa el otro.

Incendio de gran magnitud moviliza a Bomberos en Santiago y deja al menos a 30 damnificados El siniestro ocurre en la intersección de las calles Agustinas y Ricardo Cumming.

Tras ello, el carabinero cuenta los billetes que le pasó uno de los sujetos y procede a informar lo siguiente: "a contar de este momento están detenidos por cohecho, los dos. A Carabineros no se le soborna".

Efectivos de la Tenencia de Linderos fiscalizaron el auto en el que iban estos dos hombres, ya que circulaban sin luces encendidas. Los dos detenidos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El Ministerio Público ordenó que el hombre que le pasó el dinero al carabinero pase a control de detención. En tanto, el otro involucrado quedó apercibido.