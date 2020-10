Dos mujeres ganan Premio Nobel de Química por desarrollar método para la edición del genoma

La científica francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna fueron reconocidas el miércoles con el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición del genoma que puede explicarse como unas “tijeras moleculares” y que ofrece la promesa de curar enfermedades genéticas algún día, dijo la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020