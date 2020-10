La Moneda se cuadra con Mañalich y le da duro a la Fiscalía

Luego de que se conocieran los argumentos que esgrimió el ministro de Salud, Enrique Paris, para justificar su negativa a que el Ministerio Público conozca los correos electrónicos de las autoridades de Salud, la defensa del Presidente Sebastián Piñera, del exministro Jaime Mañalich, y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zuñiga, se lanzaron con todo contra la indagación de la Fiscalía que pretende establecer presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia.

En un escrito a la Corte Suprema, los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik no sólo apoyaron los puntos expuestos por Paris, sino que también cuestionaron en duros términos el trabajo de la Fiscalía Centro Norte. Esto, luego de que el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Darwin Bratti, autorizara al fiscal Marcelo Carrasco a incautar correos de las autoridades. No conformes con eso, se pidió al máximo tribunal despejar las interrogantes, pues para el Minsal, el acceder a dicho material, pondría en riesgo la seguridad nacional.

Así, los juristas, que previamente habían insistido en que la querella que dio pie a la indagación debía ser desestimada, recalcaron que ese trata de una diligencia intrusiva “inusual, infundada y precipitada”. Y que por lo demás,“los presupuestos fácticos que el Ministerio Público provee como sustento para la misma, son meras elucubraciones”.

Las razones de Paris para sostener su negativa a entregar correos a la Fiscalía El titular del Minsal remitió esta jornada el informe solicitado por la Corte Suprema, descartando intención de ocultar información.

Para las defensas, se está ante una indagación que tiene un claro sesgo ideológico, y que aún cuando ellos lo hicieron ver, el fiscal nacional no adoptó las medidas necesarias. “El Ministerio Público no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito. Se ha limitado torcida y fraccionadamente a reproducir las síntesis de algunas declaraciones, que en su conjunto no refieren lo que el fiscal pretende”, manifestaron. Y fueron más allá. Hicieron presente que hay una “persecución ideologizada y falta de objetividad”, ya que no se podría obviar que la investigación es fruto de acciones presentadas por el senador Alejandro Navarro y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Ante dicha exposición la Fiscalía de Chile no quedó indiferentes. A través de un comunicado exigieron respeto por la labor que las leyes les mandatan y reafirmaron su compromiso “con la protección de los derechos de las personas a través de investigaciones que dan plenas garantías de objetividad, seriedad y transparencia, lo que implica perseguir todos los actos que revistan carácter de delito, independiente de quienes los cometan”.

Si bien tanto en el escrito del ministro París como el presentado por la defensa de los querellados se hace hincapié en que no hay ánimos de ocultar antecedentes, la respuesta causó suspicacia en la oposición. “Aquí se busca obstruir la justicia, se enfrenta al fiscal, tildando todo este proceso como un baile de máscaras, como una situación intrusiva y se califica políticamente la argumentación judicial que hace el fiscal. Yo espero que la Corte persista. El presidente ha elegido el camino político y Chile exige entregar esos correos ¿Qué ocultan esos correos?”, sostuvo al respecto el senador Navarro.

En el mismo tono, el diputado Miguel Crispi, miembro de la comisión de Salud de la Cámara, advirtió que estamos ante “una voltereta enorme en la posición del ministro Paris con respecto a la voluntad de cooperar con la justicia”. A juicio del parlamentario “el tema de la fe pública y de la confianza en las instituciones es central, por tanto, no entiendo que el Gobierno no entienda cual es su rol y que siga ocultando las razones de la diferencia de cifras con respecto a lo que se informaba a la opinión pública. Espero que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo, así como en el Congreso lo están haciendo las comisiones investigadoras”.

Ante la serie de cuestionamientos, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, descartó ánimo de dificultar el trabajo de la Fiscalía, recalcando que todos los datos “siempre han estado disponibles”. Lo que se intenta impedir, es que se aplique un intento de “pesca de arrastre” de información. “El Minsal tiene obligaciones de custodiar información que es sensible (…) El Ministerio está disponible a entregar información específica que se solicite”, dijo.

Daniel Jadue: “La justicia sólo es una amenaza para los delincuentes”

¿Cómo analiza que las autoridades se opongan a entregar estos antecedentes?

Me parece de la mayor gravedad que el Presidente y su gobierno se involucren en un intento serio de obstrucción a la justicia, que puede significar, incluso, encubrimiento de crímenes.

¿Ve interés en esconder datos?

No me puedo imaginar lo que están escondiendo, habría que preguntarles. Pero mirando las acusaciones, me parece inverosímil esto de la seguridad nacional. Se identifican con el Estado y creen que tratar de perseguir delitos de los cuales ellos son responsables, atenta contra la seguridad nacional.

La defensa del Presidente dice que es una investigación ideologizada, y se acusa al Ministerio Público de exponer meras “elucubraciones” ¿Qué le parece esto?

La justicia no es una amenaza. La justicia sólo es una amenaza para los delincuentes.