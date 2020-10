¿MEO vuelve a la papeleta?: "Si para la unidad es necesario que sea desde el menor soldado al mayor comandante, estoy disponible para lo que haga falta"

Marco Enríquez-Ominami, quien ha competido en las últimas tres elecciones presidenciales de Chile, se refirió a la posibilidad de volver a embarcarse en una campaña rumbo a La Moneda.

"Si para la unidad es necesario que me ponga un overol, un short, un traje de baño y que sea desde el menor soldado al mayor comandante, estoy disponible para lo que haga falta", expresó MEO en conversación con Meganoticias.

"No me restaré para la unidad de ninguno de los deberes para la unidad", complementó, aunque manifestó que "no tengo hoy día un minuto para pensar en una campaña presidencial ahora, no alcanzo".

"Si estamos peleados, va a ganar Joaquín Lavín y Evelyn Matthei"

Eso sí, el líder del PRO calificó como un "error" hablar de presuntas candidaturas a la presidencia en el actual contexto político del país. "Estoy convencido que presidencializar esto es un error. Hay un plebiscito importante que se nos viene. Hablar de campaña presidencial hoy día, es un desatino", estableció.

Portazo a Paulina Nin de Cardona: Servel rechaza su candidatura a la alcaldía de Paine La ex animadora del Festival de Viña del Mar se había inscrito para participar en las primarias de dicha comuna, como independiente apoyada por RN.

En ese sentido, Enríquez-Ominami declaró que "(Joaquín) Lavín, (Daniel) Jadue y (Evelyn) Matthei son unos tremendos candidatos, pero son unos desatinados de primer nivel. Es un descriterio total hablar de ellos mismos, no se trata de ustedes".

Para el fundador del Grupo Pueblo, lo fundamental es que la oposición logre unirse. "La oposición empieza a ordenarse y ojalá el PC y el Frente Amplio se unan. Si estamos peleados, va a ganar Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, que los dos al lado de (Sebastián) Piñera, Piñera es un panqueque, una dulzura. Es un osito al lado de lo que nos espera, que es mucho peor".