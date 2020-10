Pablo Zalaquett dio positivo al PCR y confirmó que tiene coronavirus

Pablo Zalaquett dio a conocer que dio positivo por coronavirus. El candidato a alcalde de la UDI por Vitacura confirmó que es asintomático, además que se encuentra cumpliendo con su respectiva cuarentena.

"Por protocolo para una intervención quirúrgica que me iban a realizar este viernes, me hice un examen PCR", contó en su cuenta de Twitter y agregó que este miércoles "me informaron que este dio positivo, aunque soy asintomático".

Zalaquett señaló que se encuentra bien y que "ya estoy contactando a todas las personas con las que he estado". Por otra parte, el ex alcalde de La Florida y Santiago también aseguró estar "respetando la cuarentena, tal como ordenan las autoridades sanitarias".

Finalmente, el candidato a las primarias de Chile Vamos se mostró "confiado en superar esto" e hizo un llamado reiterando "la importancia de la prevención, de cuidarnos y de que usen mascarilla, lavado de manos y la distancia adecuada".

Me encuentro bien. Ya estoy contactando a todas las personas con las que he estado y estoy respetando la cuarentena, tal como ordenan las autoridades sanitarias. Estoy confiado en que superaré esto y que podremos seguir adelante. — Pablo Zalaquett Said (@PabloZalaquettS) October 7, 2020