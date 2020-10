Segundo retiro del 10%: Pamela Jiles anuncia que "una diputada de derecha" se suma a los apoyos al proyecto

La diputada Pamela Jiles afirmó que una parlamentaria "de derecha" se sumó a los apoyos al proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP.

A través de redes sociales, la legisladora indicó que "una diputada de derecha se acerca y me dice: 'Abuela, tienes mi voto para el segundo retiro. No digas mi nombre para saltarme las presiones, pero te prometo que lo vamos a ganar"".

"Ella se suma a 14 parlamentarios gobiernistas que ya me han comprometido su voto. Gracias diputada!", expresó Jiles.

Una diputada de derecha se acerca y me dice: “Abuela, tienes mi voto para el #SegundoRetiro. No digas mi nombre para saltarme las presiones, pero te prometo que lo vamos a ganar”. Ella se suma a 14parlamentarios gobiernistas que ya me han comprometido su voto. Gracias diputada! pic.twitter.com/qFrUCZKE1H

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 7, 2020