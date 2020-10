Zúñiga y acusación de ex funcionaria de Epidemiología: "Conmigo nunca se realizó una manipulación de datos"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a las polémicas declaraciones la ex funcionaria de Epidemiología, Andrea Albagli, quien aseguró en su testimonio a la Fiscalía que el gabinete del ex ministro Jaime Mañalich le pidió manipular los datos de contagiados de coronavirus.

En conversación con Radio Duna, Zúñiga aseguró que "desconozco a esta persona, no sé quien es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona".

Esto, porque según Zúñiga, Albagli trabajaba en otra área. "No sé qué antecedentes tendrá para respaldar su aseveración, pero no puedo opinar de un departamento que no depende de mí directamente y que no tengo antecedentes de que eso haya ocurrido", comentó.

De todas formas, el funcionario del Minsal aseguró que "conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado, que cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible".