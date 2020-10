Anguila murió al comer un pez globo que se infló en su boca

Un instructor de buceo hizo un insólito hallazgo: una anguila con un pez globo incrustado en su boca.

Los hechos se presentaron en una playa de la isla Titikaveka, de las Islas Cook, en el Pacífico, donde un instructor alemán paseaba junto a su pequeña hija cuando observaron la anguila de más de un metro de largo.

Ante la escena, el hombre tomó fotografías y decidió consultar con un experto a qué se debía la situación en que se encontraban los dos animales marinos.

Greedy eel found washed up with inflated puffer fish lodged down throat https://t.co/gnZOjBlde7 via @MailOnline

— Kennedy News and Media (@Kennedy__News) October 7, 2020