La dura portada de la revista Time que apunta a la soberbia de Donald Trump tras contagiarse de covid-19

La revista Time volvió a sorprender con una fuerte portada en su nueva edición. En su página frontal, el prestigioso semanario publicó una imagen de la Casa Blanca con unas chimeneas donde se ve un intenso brote de coronavirus, esto en marco al contagio de covid-19 que padeció el presidente Donald Trump y cuya alta médica dejó más dudas que certeza.

En su editorial, la revista estadounidense asegura que Trump "mandó al diablo" los consejos médicos y que persuadió a su equipo para que le adelantaran el alta. El texto firmado por Molly Ball, plantea que el mandatario salió con una actitud "jadeante" y "triunfante" a dar su primer discurso post covid.

"Los republicanos comprenden la forma en que a Trump le gusta ser elogiado; incluso enfrentando una crisis con riesgos de vida o muerte, sintieron que lo que él quería no eran palabras de simpatía o compasión, sino que le dijeran que había pateado traseros", asegura la editorial.

Sin embargo, la revista plantea que no está claro "que Trump haya resistido la enfermedad tan bien como afirmó. Sus médicos han brindado escasa información y han eludido preguntas sobre cuánto tiempo podría haber tenido el virus. Los expertos médicos cuestionaron su apresurada alta y señalaron que le habían administrado tratamientos normalmente reservados para casos graves".

La dura columna deja entrever la soberbia de Trump y su acertada portada. "Un presidente obsesionado con la fuerza y ​​el dominio nunca podría soportar ser visto un anciano enfermo y vulnerable, un mortal hecho de carne como el resto de nosotros, cenizas reducidas a cenizas. Nunca podría haber un momento del Mago de Oz para Donald J. Trump, con su estilo de política de poder hacer bien".

Este jueves, Trump volvió a hacer noticia al asegurar que no participará del próximo debate presidencial que se realizará de forma telemática. "Es ridículo sentarse detrás de una computadora", afirmó el mandatario que va por la reelección en la Casa Blanca.

TIME's new cover: Patient zero and the White House coronavirus outbreak https://t.co/AYVoRT84n9 pic.twitter.com/HwKKpR3hBU

— TIME (@TIME) October 8, 2020