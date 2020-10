Caso Carolina Fuentes: un video privado habría sido clave en el femicidio

Ricardo Neira, pareja de Claudia Fuentes, quedó en prisión preventiva este viernes, tras ser formalizado por femicidio. La mujer estuvo 100 días desaparecida, hasta que su cuerpo apareciera en el sector de Portezuelo.

Y en la audiencia de formalización, el fiscal Álvaro Hermosilla, dio a conocer audios de WhatsApp que daban cuenta de la existencia de un video privado del que habría hecho uso Neira para extorsionar a la mujer de 42 años.

Los audios fueron entregados por una amiga de la mujer. En el primero la víctima le cuenta a una cercana que: "Les cuento que mi relación con Ricardo no la había cortado a pesar de todo. Seguía con él y me seguía presionado que viviéramos juntos… que hasta cuándo, porque no lo reconocía, que de su lado todos sabían, que me esperaba hace demasiado tiempo, que quería estar conmigo, que quería que viviéramos juntos".

"Me invitó muchas veces para ver si nos juntábamos en la casa del campo o de su familia o en una casa que está cuidando o en un hotel. Para hacer el cuento más corto, despues del accidente me empezó a presionar más y una de esas veces que nos juntáramos y quiso que jugáramos. Así onda, 'ay te puedo vendar los ojos, para que sea mas entretenido y amarrarte las manos y yo hacerte cosas' y yo, la h…, lo encontré entretenido. Me tapó lo ojos, me amarró las manos".

Pero el relato de Carolina continúa: "Después del accidente empezó a extorsionarme y me mandó a decir que tenía un video. Me hizo un video ese día que me tapó los ojos. Con ese video me estaba extorsionando y me estaba diciendo que yo me tenía que salir de la casa o él se lo mandaba a mi hijo y a todas las redes sociales".