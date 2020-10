Todo lo que debe saber del “Hipotecazo” del BancoEstado

Con bombos y platillos el BancoEstado lanzó esta semana una nueva versión de lo que llaman "Hipotecazo", que ya estuvo presente en el mercado hace años.

Es una campaña que ofrecen desde el 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre, con lo que califican como "tasas históricas" para la compra de la primera vivienda.

Los interesados pueden acceder a una tasa de interés fija de UF+1,99% para créditos hipotecarios destinados al hogar inicial, ya sea nuevo o usado, con un 80% de financiamiento a veinte años. Y además son ofrecidos seis meses de gracia.

Y en el caso de quienes requieran del 90% del financiamiento, la tasa también fija es de UF+2,39% y hasta por 25 años plazo, manteniendo el medio año de gracia.

Sebastián Sichel, ´presidente Bancoestado. / Agencia Aton

El presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, dijo que "se busca responder al rol social que tenemos y también apoyar dos cosas que son vitales para los chilenos. Concretar la posibilidad de tener la primera vivienda, que a lo mejor muchos han postergado hasta lograr mejores oportunidades como la que presentamos ahora, con la menor tasa en la historia de la entidad. Y ayudar a la reactivación de la economía, pues apuntamos a que sean construidas nuevas casas, lo que además genera empleo y mueve al sistema".

El ejecutivo añadió que "estamos facilitando el acceso al crédito con condiciones que no hay en una situación normal. No hay tope de edad, solo importa la capacidad de pago. Y se pueden sumar los ingresos de familias donde la parejas no están casadas o bien viven abuelos con nietos y sobrinos, en la medida que sean codeudores".

Sebastián Sichel indicó que "el valor promedio de una vivienda en Chile es de 2.000 UF (57 millones 431 mil pesos al valor de ayer), y un punto de diferencia en una tasa de interés a veinte años puede significar un ahorro de hasta casi un 10% del valor total del crédito. Es decir, eso significa un menor pago de entre 6 y 7 millones de pesos. Por lo tanto, esta es una oportunidad gigante que ojalá mucha gente que tiene la suerte de mantener su empleo pueda aprovechar".

Si alguien ya es propietario y quiere acceder a una segunda vivienda, la condición es aceptar una tasa de UF+2,39%.

Aparte de permitir la compra de cualquier tipo de vivienda, nueva o usada, cuyo destino sea el uso habitacional, el "Hipotecazo" también está disponible para quienes buscan financiamiento para propiedades de uso no habitacional.

El BancoEstado llamó a la gente que se interese en acceder a este crédito hipotecario a que lo haga por medio de una solicitud en línea, para evitar la asistencia a las sucursales en medio de la pandemia de covid-19.

En el sitio web del banco (www.bancoestado.cl) ya está disponible un banner especial para efectuar las solicitudes.

Y se dispuso de un teléfono dedicado exclusivamente a responder consultas sobre el "Hipotecazo". Es el 600 400 7000.

Francisco Castañeda, Universidad Mayor.

EXPERTOS RECOMIENDAN TOMARLO A OJOS CERRADOS

Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, sostiene que "esto lo hace el Gobierno a través de BancoEstado pues necesita dinamizar el mercado de la vivienda. Se facilita el acceso al crédito con una oferta agresiva, y eso siempre es bueno, más allá de que las tasas vienen bajando para todos los bancos en el mundo desde la crisis subprime de 2008-2009 con la meta de impulsar a la economía. Para quienes puedan acceder a este crédito, es muy recomedable que lo hagan. Pero no creo que haya una baja generalizada de las tasas en el mercado, pues el BancoEstado es capaz de atender a clientes de relativo mayor riesgo que los que atienden otras entidades. Más allá de la portabilidad financiera, el resto de los bancos se centrará en lo riesgoso que sea el cliente".

Cristián Lecaros, CEO de Portalinversiones.com, también precisa que "las personas que puedan y quieran tomar este crédito deben hacerlo, pues sus condiciones son atrayentes y muy extraordinarias. Además, pienso que en el corto plazo puede haber algún efecto en el resto de los bancos, pues esta baja tasa puede movilizarlos para no perder negocios ni participación de mercado, dependiendo eso sí de sus particularidades y costos".

PARA TENER EN CUENTA

REQUISITOS PRIMERA CASA

Ya sea nueva o usada, la tasa es UF+1,99% dando el 20% del pie. En caso de que se necesite el 90% del financiamiento, la tasa es de UF+2,39%.

PARA SEGUNDA VIVIENDA

La condición es una tasa de UF+2,39%.

CÓMO POSTULAR

El crédito puede ser solicitado a través de la página web www.bancoestado.cl, donde ya hay un banner especial. No es necesario ir a las sucursales.

EL TRÁMITE

En la web de BancoEstado está el banner "Ven por tu Hipotecazo". Se entra ahí y se pincha la opción "Simula tu Hipotecazo aquí". Se debe rellenar un formulario.

DATOS PEDIDOS

Se solicita lo que se quiere (comprar una vivienda o refinanciar un crédito), qué tipo de hogar se desea (casa o departamento), la región del país donde se piensa comprar, datos personales (email, nombre y rut) e información de la propiedad (UF y pesos, más plazo del crédito). Se entrega un resultado y se concreta la solicitud.

ACCESO

Pueden solicitar el crédito tanto clientes del BancoEstado como personas que no lo son.

LOS PLAZOS

Entre 48 horas y tres días es el tiempo calculado para preaprobar.

TOPES

No hay tope de financiamiento ni tampoco hay valor promedio del hogar.

FIRMA

Solo se tiene que ir a una sucursal cuando lo llamen para la firma. Máximo 10 días después de la aprobación .