Intenso nuevo round entre Daniel Jadue y Monserrat Álvarez

Esta mañana el alcalde de Recoleta Daniel Jadue fue invitado al matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana", y tuvo un fuerte intercambio de opiniones con su conductora, Monserrat Álvarez, cuando tocaron la contingencia en Venezuela.

"Con el tema de Venezuela hay diferencias al interior del Partido Comunista. Usted ha sido distinto a la valoración de Venezuela en relación a los DD.HH. de lo que es (Guillermo) Teillier, dirigente de su partido", le dijo la periodista.

"No, Monserrat, el partido tiene su posición. Yo le pediría, por favor… mire, no sé desde cuándo Venezuela se convirtió en algo tan importante. A ver, yo le pregunto a usted, por qué…", le respondió Jadue.

En ese momento el edil de Recoleta emplazó a la animadora y asegurando que “usted condena las violaciones de los DDHH en Venezuela, pero según usted, ¿hay violaciones?”.

Luego, siguiendo con la polémica Jadue lanzó que “sería bueno que se pudiera énfasis a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Chile”.

Y así Monserrat le precisó: "Alcalde, no me impute a mí que no me preocupan los DD.HH. en Chile, porque estamos a viernes…"

"Yo hablé de la gente de extrema derecha, yo no sé si usted se considera ahí", le espetó el jefe comunal.

"No, sus palabras son ‘no sé si a usted le importan tanto los DD.HH.’ y le quiero decir que sí. Gracias por habérmelo preguntado, porque me está a mí imputando que no me importan tanto los DD.HH. en Chile como en Venezuela. Yo le estoy haciendo una pregunta que es política", sentenció Jadue.