"Echémosle bencina": estudiante expone cómo carabineros manipularía evidencia

Una nueva denuncia por un presunto montaje por parte de Carabineros quedó al descubierto este viernes. Joven expuso cómo carabineros manipularía evidencia.

De acuerdo con una publicación de Radio Biobío, Maximiliano Fraile Lagos presentó una querella por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en contra de quienes resulten responsables, luego de obtener unos videos donde se reconoce a funcionarios policiales, presuntamente, adulterando elementos expuestos durante un proceso en su contra.

En febrero, Fraile Lagos fue detenido por el porte de una bomba molotov en una protesta en la Universidad de Concepción, pero la causa se cerró luego que la Fiscalía de Concepción decidiera no perseverar en contra del imputado.

Pero el joven no se quedó conforme, pues en medio de las indagatorias, identificó imágenes que se grabaron el 7 de febrero a eso de las 21:00 horas, y donde se escucha a personal policial hablar sobre un bolso encontrado en el campus universitario y a un joven sindicado como el “22”.

Ahí, se aprecia a funcionarios diciendo: “Se carga no más. Listo. Echémosle bencina, si no que la tome, que la tome no más”.

“Aprende a quedarte callado, aprende a quedarte callado un día, un día no más”, continúa el video.