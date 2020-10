Premio Nobel de La Paz lo obtiene el Programa Mundial de Alimentos de la ONU

El Comité Nobel Noruego anunció esta mañana que el Premio Nobel de la Paz, recayó en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Roma.

“El PMA se siente profundamente honrado de recibir el #NobelPeacePrize2020. Esto es un reconocimiento al trabajo del personal que arriesga su vida todos los días para llevar alimentos y asistencia a más de 100 millones de niños, mujeres y hombres que padecen hambre en todo el mundo”, se lee en su cuenta de Twitter.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

