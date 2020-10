A quince días del plebiscito el 20% de los chilenos no ha decidido su voto

Cuando el segundo Termómetro Social (TS) realizado en noviembre del año pasado preguntó por la intención de ir a votar en el plebiscito –que en ese entonces estaba contemplado para abril de 2020- el 89,8% de los encuestados señaló que sí lo haría. Hoy, a casi un año de esa encuesta, en medio de una pandemia y a un mes del plebiscito, la cuarta versión del Termómetro Social mostró que el 82,5% de las personas dice que irá a votar; 84,3% de los hombres versus el 80,7% de las mujeres; y el grupo etario de más de 60 años es el menos proclive a hacerlo.

Frente a la pregunta referida a intención de voto, dos tercios de los encuestados (65,9%) señalaron que lo harán por la opción “apruebo”, sin embargo, sorprende que el 21% no sabe o no responde cuál será su opción. En términos de género, se advierte que son más hombres que mujeres quienes aprobarán una nueva Constitución, aunque casi un cuarto de las encuestadas señaló no saber o no quiso mencionar cómo votará.

La tendencia a favor del “apruebo” es mayoritaria en todos los tramos etarios, pero a medida que aumenta la edad se observa que se incrementa el “rechazo”. Aunque es esperable que en los grupos que se identifican con el centro político y la izquierda predomine la opción “apruebo” y que entre quienes se ubican a la derecha del espectro político domine la opción “rechazo”, llama la atención que dos de cada cinco votantes de derecha votaría “apruebo”.

¿Cómo estamos para el Plebiscito?: encuesta revela desconocimiento de la Constitución y temores sobre medidas sanitarias La Asociación de Municipalidades dio a conocer el sondeo que realizó cuando faltan sólo dos semanas para la votación.

El Termómetro Social también consultó qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución. Mientras casi la mitad prefiere votar por una Convención Constitucional -siendo más hombres que mujeres los que prefieren esta opción, aunque de éstas el 29,6% no supo o no respondió la pregunta- casi un cuarto de los encuestados (24,2%) no definió su respuesta. El 57,1% de los encuestados de hasta 35 años se inclinó a favor de la Convención Constitucional, pero el porcentaje baja a 45,1% en el grupo siguiente que llega hasta 60 años y baja a 40% entre los mayores de 60 años.

Finalmente, la opción Convención Constitucional se impone entre quienes se ubican a la izquierda y el centro del espectro político (77,3 y 45%, respectivamente), en tanto, el 44,4% de quienes se reconocen de derecha optan a favor de la Convención Mixta.