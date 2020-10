"Son terroristas de la ciudad": el nuevo calificativo del alcalde Alessandri a los manifestantes de Plaza Italia

La jornada de manifestaciones del viernes en la plaza Italia fue la más violenta desde el inicio de la pandemia, con graves destrozos a la infraestructura pública y ataques a buses del Transantiago, de los cuales al menos uno fue parcialmente quemado.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, calificó de "terroristas de la ciudad" a quienes destruyeron bienes públicos que habían sido repuestos este año tras el estallido social de octubre.

"Toda la luminaria led recién instalada fue sacada de cuajo, lo mismo varios semáforos. Los contenedores de basura que tanto ayudan, destruidos y quemados. Los paraderos del Transantiago en la Alameda, recién instalados, vayan a verlos, están completamente destruidos", lamentó el edil.

Alessandri llamó a tomar posición ante los actos de violencia ocurridos: "Condenemos la violencia con fuerza, estos no son manifestantes, son delincuentes, son terroristas de la ciudad que buscan generar el caos (…) ¿Ese es el Chile que queremos? Claramente, nosotros no y los vecinos del sector tampoco".

"Podemos pensar distinto, pero queremos vivir en paz. Habíamos logrado avanzar, primero en el plebiscito y después en lograr reconstruir la ciudad después de octubre de 2019", añadió.

"Los vecinos se están organizando para salir a enfrentarlos, pero en democracia el uso legítimo de la fuerza lo tienen las fuerzas policiales. Hay que respaldarlas para que actúen porque este tipo de violencia no la quiere ni la izquierda ni la derecha ni el centro. Seamos claro, ejerzamos la autoridad, no tengamos miedo de ejercerla, yo al menos no la tengo. Yo quiero un Chile que avanza con todos no con estos grupos terroristas que nada hacen sino destruir", cerró.