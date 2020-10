"Espero que la vacuna me ayude a ganar": voluntario de Oxford positivo para covid

A través de Twitter, Joan Pons, voluntario que probó la vacuna que realiza la Universidad de Oxford y AstraZeneca, confirmó que dio positivo para coronavirus. "Después de casi cuatro meses dando negativos, ayer he dado positivo", informó.

Como él mismo explicó en su cuenta en la red social, esto es parte del proceso y ayuda a saber si anticuerpos actúan.

"Eso quiere decir que el virus me está intentando atacar y ahora falta ver que la vacuna empiece a actuar y pueda terminar con el virus antes de entrar a la sangre", detalló, agregando que "esa es la diferencia entre vacunarse o no".

El rol de la vacuna

El medicamento "no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a la sangre. Ojalá me hayan puesto la vacuna y no placebo", detalló Pons.

Proceso en Chile

Como informó hace algunos días el Presidente Piñera, Chile trabaja en dos sentidos en esta materia.

Por un lado, en el campo de las investigaciones y ensayos clínicos, se han logrado acuerdos de colaboración entre la Universidad Católica de Chile y el laboratorio Sinovac; la Universidad de Chile y Janssen/Johnson & Johnson; la Universidad de Chile y la Clínica Las Condes con AstraZeneca; y la Universidad de la Frontera con el Laboratorio CanSino.

El objetivo de esta línea de trabajo es promover un acceso oportuno a vacunas y fortalecer las capacidades científicas.