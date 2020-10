Ministro sobre caso de joven del Mapocho: "Es una opinión personal, pero dudo que termine en homicidio frustrado"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, puso en duda que la fiscalía acredite el delito de homicidio frustrado en el caso del menor que cayó al río Mapocho desde el Puente Pío Nono, supuestamente empujado por el carabinero Sebastián Zamora, según afirma la indagación de la fiscal Ximena Chong.

“Es un hecho lamentable, dramático. La opinión relevante es la que determinen los tribunales”, señaló el jefe de gabinete en una entrevista con Canal 13, donde reiteró que la fiscalía dio tres versiones sobre el hecho.

Sobre la formalización por delito de homicidio frustrado, que tiene a Zamora en prisión preventiva, Pérez apuntó: “(La fiscalía) Tendrá que probarlo. Hace tres años, la fiscalía dijo que la senadora Jacqueline van Ryselberghe había cometido delito de cohecho, pero quedó comprobado que no, en un fallo que no tuvo mayor repercusión”.

Consultado si con esa aseveración apuntaba a la fiscal Ximena Chong (caso Ley de Pesca), puntualizó: “Lo que estoy queriendo decir es que esperemos las investigaciones”.

Acerca de un posible sesgo de la fiscal Chong, Pérez manifestó: “Esperemos que no haya”, para luego advertir, sobre el delito de homicidio frustrado por el que está en prisión prevetiva Zamora que “dudo, pero es una opinión personal, que termine en homicidio frustrado (el caso)”.

Pérez también señaló que fue un error por parte de Carabineros contradecirse en las versiones del hecho ocurrido en Pío Nono el viernes 2 de octubre. “Hemos hablado con Carabineros para que la primera versión sea indesmentible. En este caso, creo que fue un error (la primera declaración) y estamos tomando las medidas para que no ocurran cosas como esta”.

En cuanto a la situación del general director de Carabineros, Mario Rozas, quien sigue en el cargo a pesar de la opinión de distintos sectores políticos y de organismos de derechos humanos, Pérez expuso que “la evaluación de los mandos de Carabineros las hace el Presidente año a año. Yo creo que Carabineros está cumpliendo abnegadamente su labor. En los últimos años han salido 48 generales de Carabineros y no se ha solucionado el problema, la discusión es más de fondo”.

Finalmente, en referencia a la acusación constitucional que fue presentada en su contra este jueves, Pérez lamentó que hubiese sectores políticos que condicionaran su apoyo al libelo a que se le pidiera la renuncia al general Rozas.

“Quien me conoce, sabe que eso (tomar una decisión para evitar la acusación constitucional en su contra) no lo voy a hacer. Yo en política no estoy para soportar chantajes. Muchos en política sucumben ante los chantajes, pero yo no”, aseguró.