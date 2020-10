"Salvavidas" para la crisis sanitaria de Magallanes: proponen bono de $500 mil por familia y créditos blandos a pymes

Ante la grave situación sanitaria que se vive en Punta Arenas debido al aumento de casos de Covid-19, que la mantiene por lejos como la comuna con más casos activos en el país, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) propuso un “paquete de apoyo excepcional” a la Región de Magallanes para enfrentar la crisis sanitaria.

Una de las medidas es una transferencia directa de $500 mil por cada familia en la zona para que no tengan que salir de sus hogares y un plan de créditos blandos para las pymes. “Si no se apoya económicamente a la población, la necesidad hará que sigan saliendo. No se puede culpar a la gente de ello”, advirtió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Respecto al aumento de personas contagiadas, Boric acusó que “la cantidad de casos nuevos en Magallanes es como si sólo Santiago tuviera más de 8.500 casos nuevos al día. ¡Imagínense la alarma nacional que tendríamos! El problema es que se esperan resultados distintos haciendo básicamente lo mismo”.

Según el 58º Informe Epidemiológico publicado ayer por el Ministerio de Salud, Punta Arenas tiene 1.371 casos activos.