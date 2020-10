Paula Labra, seremi de Salud RM: "No hay ninguna información sensible que haya sido robada"

"No hay ninguna información sensible que haya sido robada". Con esas palabras la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, descartó que entre los insumos robados en las oficinas del servicio tuvieran, por ejemplo, información valiosa para la investigación por el manejo de la pandemia.

Paula Labra detalló que se trato de un hecho lamentable que afectó a una oficina administrativa en horas de esta mañana, y que en medio de los elementos sustraídos hay: 15 computadores nuevos en sus cajas, cuatro en uso y seis teléfonos celulares también nuevos.

Los computadores en uso, explicó, correspondían a equipos utilizados en el área de recursos humanos, por lo que no tendrían datos reservados ni antecedentes de sumarios en curso.

"He estado leyendo que hay alguna especulación respecto de información sensible, y eso no es así, tampoco papeles ni archivos. Decían que hubo robo de sumarios y eso no es así. Es importante aclararlo para la seguridad de las personas de la Región Metropolitana, los sumarios están en un sistema en línea. Hay que descartar por todos lados que haya habido robo de información sensible", acotó.

De todas formas, dijo la seremi, todo el material de los computadores en uso que fueros robados, está respaldado en un servidor.

"Creemos que lamentablemente, dado que se trató del robo de computadores nuevos, es un dato. Por lo tanto, lo lamentamos, pero creemos que fue un dato", manifestó.

Desconocidos robaron computadores en la oficina de la Seremi de Salud de la RM De acuerdo a antecedentes de la PDI, el robo se habría producido la noche del sábado en la sede ubicada en calle Bulnes, Santiago.

Peritajes en la Seremi de Salud

La autoridad indicó que personal especializado de la PDI se encuentra realizando diligencias en las oficinas a fin de dar con los responsables del hecho. Detalló que se están periciando las cámaras de seguridad disponibles.

"Tenemos la versión de una vecina que dice haber visto a personas que ingresaron en una van, durante la noche, pero PDI tiene que investigar. No tenemos más versión", apuntó.

Considerando que las dependencias afectadas están a escasa distancia de La Moneda, la seremi insistió en que tienen medidas de seguridad, pero que en el momento del robo, el guardia se encontraba en otro edificio.