Diputados citan a seremi de Salud por "inusual" e "increíble" robo de computadores

"Es un hecho muy grave, increíble, difícil de creer". Con dichos apelativos el diputado Jaime Mulet, presidente de unas Comisiones Investigadoras por el manejo de la pandemia en Chile, anunció que citarán a la seremi de Salud, Paula Labra, para que explique el robo de computadores que afectó a la repartición que encabeza.

Se trata de un hecho, según Mulet, "muy inusual, que en medio de un edificio público, cerquita de La Moneda, con carabineros por todos lados, seguridad, se extravíen los computadores".

Labra deberá aclarar, como dijo el diputado, qué computadores fueron robados, porqué estaban ahí, de quién dependía, etc. "Hay mucho que decir y claro, es muy inusual, tiene que aclararse", manifestó.

Mañana martes se hará la solicitud en la Comisión, a fin de que Labra acuda a la instancia el jueves.

Paula Labra, seremi de Salud RM: "No hay ninguna información sensible que haya sido robada" La autoridad detalló que fueron sustraídos 15 computadores nuevos, cuatro en uso y seis teléfonos celulares también nuevos.

Cero datos "sensibles"

En medio de las explicaciones que ha dado, Paula Labra ha sostenido que "los únicos computadores que estaban siendo utilizados son cuatro, pero del área de Recursos Humanos, no tienen información sensible".

"Por ahí he estado leyendo especulaciones sobre información sensible, lo cual no es así, no hay ninguna información sensible que haya sido robada, tampoco papeles, archivos, nada de eso. También leí especulaciones sobre robos de sumario, pero eso tampoco es así. Los sumarios están en un sistema en línea, por lo tanto, hay que descartar por todos lados que haya habido robo de información sensible", insistió.