Madre de joven lanzado al río: "La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo"

Daisy Alvear, la madre del joven de 16 años que fue lanzado al Río Mapocho en medio de una arremetida de Carabineros, narró el difícil momento que está viviendo desde el fatídico 2 de octubre, en una entrevista a El Mercurio.

Alvear reveló que su hijo no recuerda nada del hecho en que terminó en el lecho del río, sólo tiene imágenes cuando ya era rescatado por un grupo de personas, tras ser abandonado por Carabineros.

La madre del joven aseguró que desconoce si el efectivo Sebastián Zamora quiso matar a su hijo, pero "sí lo quiso empujar", sentenció categóricamente.

Ante los comentarios de que su hijo habría estado involucrado en desórdenes previamente al incidente, Alvear afirmó que "si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado. Nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron".

Sobre las declaraciones de Zamora, la madre destacó la falta de empatía del ahora ex carabinero. "Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón", aseguró.

La crisis de Carabineros

Consultada por el momento por el que cruza la institución, Alvear fue tajante: "Deberían sacar a Carabineros y que debería quedar solo la PDI. La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo. El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen".