OMS va y viene: ahora cuestiona cuarentenas e idea de inmunidad de rebaño ante covid

El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre la idea de que la inmunidad de rebaño sea una estrategia realista para frenar la propagación del coronavirus y señaló que tales propuestas son "simplemente nada éticas".

En una sesión informativa ante los medios, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que los funcionarios de salud por lo general tratan de lograr la inmunidad de rebaño a través de la vacunación. Sin embargo, subrayó que para obtener tal inmunidad de grupo para una enfermedad altamente contagiosa como sarampión, por ejemplo, cerca de 95% de la población debe ser vacunada.

"La inmunidad de rebaño se logra protegiendo a la población de un virus, no exponiéndola a éste", afirmó. Algunos especialistas han argumentado que el permitir que el covid-19 se propague entre la población que no es obviamente vulnerable ayudará a crear una inmunidad de rebaño y es la manera más realista de contener la pandemia, en lugar de los confinamientos que han demostrado ser económicamente devastadores.

"Nunca antes en la historia de la salud pública la inmunidad de rebaño ha sido usada como una estrategia para responder a un brote", enfatizó Tedros.

Tedros agregó que se sabe muy poco sobre la inmunidad del covid-19 como para determinar si se puede siquiera lograr una inmunidad de grupo.

No a las cuarentenas

Mientras que el doctor David Navarro, uno de los especialistas de la OMS para el coronavirus, atacó las cuarentena, algo que hace un par de meses eran defendidas por la propia organización.

“En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus (…) El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo", aseguró Navarro al diario británico The Spectator.