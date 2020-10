Paris califica de "falsa y ridícula" acusación de Jadue por robo de computadores

El ministro de Salud, Enrique Paris, calificó como "falsa y ridícula" la acusación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de que el robo de computadores desde la Seremi de Salud Metropolitana es conveniente para el Minsal en el marco de la investigación por las muertes por covid-19.

Ayer en su cuenta de Twitter, el jefe comunal señaló que "sin duda es muy conveniente este robo para quienes han sido requeridos por la justicia y se niegan a entregar información, este atentado a la institucionalidad es vergonzoso y muy sospechoso". Jadue es querellante en esta causa.

Hoy el ministro Paris afirmó que "no existe ninguna vinculación entre la sustracción de equipos computacionales" con la investigación que lleva adelante el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendariz, quien solicitó allanamiento a la seremi para incautar sus computadores, tema que debe ser resuelto por la Corte Suprema.

La versión de Paris

"Eso ha sido postulado por un alcalde que no sé en qué basa esa acusación, que es falsa y ridícula, porque la verdad es que los computadores estaban en la seremía y son 15 máquinas que estaban embaladas, absolutamente nuevas, sin ocupar, y cuatro máquinas más que solamente tiene información de las personas que trabajan, se refieren al área de recursos humanos de la seremía", indicó hoy el titular de Salud en el reporte diario.

"De todas maneras, la posibilidad de recuperar información siempre está, así que vincular este robo con un afán de ocultamiento, confundir a la opinión pública, tratar mal a los funcionarios, no se compadece con la democracia, no se compadece con el diálogo, no se compadecen con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven en estas maniobras cosas ocultas, raras, que no corresponden. No hay ninguna vinculación, lo niego tajantemente", enfatizó el ministro.

Revisa la respuesta en video: