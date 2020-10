Teillier y opción presidencial de Jadue: "Es un síntoma de que algo nuevo está pasando en Chile"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la opción presidencial de Daniel Jadue y de la estrategia de diferenciarse de los pactos por una nueva Constitución que firmaron las otras fuerzas de oposición.

En diálogo con La Tercera, Teillier no escatimó palabras para referirse a la antigua Concertación: “Se juntaron de nuevo, pero no sé si están en una tendencia de renacimiento. Más bien, van en decadencia y eso lo van a decir las urnas. No era cómodo estar ahí”, aseguró.

Incluso, Teillier plantea que haberse alejado del Pacto por la Paz, "al partido le ha ido bien y se nota con su posible candidato presidencial. Entonces, sí. La gente quiere tener claridad de que no van a ser engañados y el PC en eso se mantiene con cierta consecuencia".

La opción de Jadue

En esa línea, el dirigente comunista se refirió a la opción presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “A personas que son anticomunistas les genera incomodidad indudablemente. También porque es un síntoma de que algo nuevo está pasando Chile”.

Y agregó: “Cuando apareció Daniel Jadue como posible candidato, varios de la nueva Concertación salieron a chaquetearlo. Y mientras más criticaban, Jadue más subía en las encuestas. También da la casualidad que después que no se produjo el acuerdo de las primarias, Jadue volvió a subir. Algo está diciendo eso”.

Finalmente, sobre una posible primera vuelta entre Jadue y otros candidatos de la oposición, Teillier planteó que “no sé si exista voluntad de las otras fuerzas a primarias. Si no existe, tendríamos que ir a primera vuelta”.