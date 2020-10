Arturo Zúñiga: "Lo único que movió cada acción del ex ministro Mañalich fue la salud de todos los chilenos"

Aunque plantea que el actual contexto no permite identificar ni aciertos ni desaciertos en cuanto al manejo de la pandemia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, hizo una férrea defensa a la gestión del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, quien este martes vio cómo la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional que se había levantado desde la oposición en su contra.

En conversación con Publimetro, Zúñiga estableció que la gestión Mañalich siempre tuvo como eje "la salud de todos los chilenos" y que acciones como la citada acusación constitucional, o las querellas que incluso lo involucran a él, tienen un objetivo "político-comunicacional". En esa misma línea, el subsecretario fustigó a quienes han sido críticos al rol del Minsal en los últimos meses, manifestando que "no colabora en nada que algunas personas se dediquen simplemente a criticar".

¿Existe algún tipo de evaluación o análisis interno respecto a la labor del Minsal durante la pandemia?

Es muy pronto para hacer una buena evaluación. Falta mucho por saber del covid como para identificar aciertos o desaciertos, tanto por parte de Minsal o el resto de los ministerios de salud de cada uno de los países. Por ejemplo, hemos visto a los países calificados como desarrollados enfrentando una segunda ola, entonces es muy pronto para evaluar. Hay que ver que pasa en Magallanes, entre otras cosas, entonces es demasiado pronto. Eso sí, destacamos lo que hemos realizado desde la subsecretaría de Redes Asistenciales que es el fortalecimiento de la red, el aumento de camas UCI ha sido de lo más destacado.

¿Cómo tomaron desde el Minsal la acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich?

La acusación no conduce a nada. Si bien nuestro Congreso tiene ese mecanismo entre sus facultades, todo esto ha tenido un fondo más político-comunicacional que cualquier otra cosa. Y la verdad es que dificulta que se esté cuestionando en medio de la pandemia a un ex ministro que hizo un trabajo muy importante. Que nos estemos saliendo de foco con en estas distracciones, cuando el mundo científico ha advertido lo que se viene en términos del covid, me parece fuera de lugar. Pero en mi caso personal estoy muy tranquilo respecto a nuestra labor como autoridades del Minsal, nuestro trabajo sigue en pie, no nos vamos a desenfocar por estos ataques político-comunicionales que no tienen ningún aporte. No nos vamos a distraer.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, calificó como "imprudencia temeraria" la estrategia aplicaba bajo gestión Mañalich. ¿Qué opina al respecto?

No tengo la misma opinión, todo lo contrario, lo único que movió cada acción del ex ministro Mañalich fue la salud de todos los chilenos, todas las acciones fueron pensando en la ciudadania. Hay algunos ataques que han ocurrido en contra de los doctores Mañalich y Paris que no ayudan en nada, dificultan aún más un trabajo que en sí es difícil, estamos hablando de la pandemia más letal que ha ocurrido en los últimos 100 años. No colabora en nada que algunas personas se dediquen simplemente a criticar.

¿Ha faltado consideración por parte del Minsal hacia la comunidad científica a la hora de definir la estrategia para enfrentar el coronavirus?

Desde un principio hemos tomado muy en consideración a la comunidad científica, prueba de eso son los comité con los que se asesora el Minsal. Por ejemplo, en la subsecretaria de redes consideramos a dos ex subsecretarios del ramo, de ambos lados políticos, Luis Castillo y Julio Montt. Lo que pasa es que hay algunos que se han vestido de comunidad científica para venir a criticar y no aportar nada. Nosotros tenemos claro quiénes están por colaborar y ayudar a la ciudadanía.

Más allá de lo anterior, las autoridades del Minsal -usted incluido- enfrentan querellas por el manejo de la pandemia ¿Cómo enfrentan aquella situación?

Es muy difícil para nosotros dedicarnos a eso en el contexto de pandemia. En estos momentos tenemos una sola misión en el Ministerio de Salud que es enfrentar una pandemia con estas características, lo que no nos da tiempo para pensar en otras situaciones. En esa situación por la que usted me pregunta, son los abogados los que están llevando a cabo las acciones que corresponden.

Magallanes, Valparaíso y el Plebiscito

¿Cuál es el diagnóstico que hacen sobre lo que ocurre en Magallanes con la pandemia?

Ha sido difícil, por no decir extremadamente difícil. Llevamos más de 30 días con Punta Arenas en cuarentena y sin disminución de los casos, con pacientes hospitalizados, y un ritmo de contagio my alto. Hemos hecho aeroevacuación de pacientes a la Región Metropolitana, personal de salud de Antofagasta, Ovalle, Temuco, Puerto Montt y otras ciudades se han trasladado al Hospital Clínico de Magallanes. La red integrada covid-19 está en pleno funcionamiento.

¿Cuáles son las hipótesis que manejan en el Minsal sobre la situación que presenta Magallanes?

Manejamos distintas hipótesis que podrían explicar a futuro por qué este nivel de contagio. Entre estas hipótesis está la mutación que ha tenido este virus, que se basa en un estudio de la Universidad de Magallanes. Otra hipótesis es el clima, ya que es sabido que ventilar los lugares cerrados en Punta Arenas es muy difícil. Otra hipótesis es que la movilidad no se ha visto reducida. También manejamos como hipótesis el comercio con Argentina, tomando en cuenta que Punta Arenas se provee casi exclusivamente de comercio con Argentina y sabemos que ahí hay una alta tasa de probabilidad de casos.

¿Cómo proyectan el cambio de fase que iniciaron este martes Valparaíso y Viña del Mar después de una larga cuarentena?

Valparaíso y Viña del Mar se mantuvieron en un nivel estable, alto, pero estable de casos. Durante los últimos días hemos visto que ese número ha caído, no a niveles para seguir avanzando hacia otras fases, pero sí a niveles de fase 2, por eso el mensaje es que aquí no hay nada que celebrar, es un pequeño paso, pero el virus sigue presente. Las medidas más importantes para avanzar a fase 3 son el autocuidado, adaptar toda nuestra vida a convivir con el coronavirus, identificar cuáles son los lugares de mayor riesgo. Es un cambio cultural marcado por una educación sanitaria presente.

Queda menos de una semana para el Plebiscito ¿Está todo listo desde el Minsal para llevar a cabo sin inconvenientes ese importante proceso?

Desde ya hace varias semanas y meses atrás venimos trabajando con el Servel, específicamente la subsecretaria Paula Daza, en protocolos bien exigentes. Tenemos muy presente que es una situación que reviste más riesgos, pero con las medidas de autocuidado y distanciamiento físico, se puede realizar sin grandes contratiempos, tal como sucedió con el plan "Fondéate en tu casa", en el que se hizo una planificación muy acuciosa y logramos que no hubiese un aumento importante de casos.