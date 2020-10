Escándalo en Brasil: multitudinaria apertura de una tienda de un amigo de Bolsonaro provoca un caos en plena crisis por el covid-19

View this post on Instagram

Como respondi ao governador do Estado @helderbarbalho, não imaginávamos receber tanto carinho do povo paraense. Todas as nossas megalojas espalhadas pelo Brasil cumprem as exigências sanitárias, mas ontem em Belém foi humanamente impossível. Não imaginávamos que receberíamos tanta gente. Uma vez que, diferente das nossas inaugurações, não colocamos telão na rua, para que o povo acompanhasse do lado de fora a motivação com os colaboradores que acontece dentro da loja; não levamos nenhum artista; eu não fiquei para bater fotos e conversar com as pessoas; não houve coletiva de imprensa. Apenas abrimos as portas. Isso nos mostra como a Havan é loja mais amada do Brasil.