Maradona pidió apoyo al gobierno de Alberto Fernández y criticó a Macri: "Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos"

Diego Maradona pidió apoyo al gobierno de Alberto Fernández y criticó la gestión de Mauricio Macri, luego que este último diera una entrevista el lunes en la noche, en donde se refirió al actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En entrevista con TN, el ex mandatario argentino indicó que cuando asumió la presidencia de Boca Juniors tuvo que tomar la decisión de sacar a Maradona del equipo.

"Para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia y pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club funciona. Para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó", expresó el otrora gobernante.

"Y hoy parece que el peronismo está ante el mismo desafío: que es lograr separarse de Cristina de Kirchner", indicó. Luego de esto, aclaró que la comparación es "en la irracionalidad, no en el talento".

Ante esto, Maradona le respondió a través de su cuenta de Instagram, en donde aseguró que nadie lo sacó del equipo. Además, pidió apoyo al gobierno de Alberto Fernández.

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", señaló.

"Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre", expresó Maradona.