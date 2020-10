Kim Jong-un impacta: llora en discurso y pide perdón a norcoreanos por no mejorar sus vidas

Impacto causaron las imágenes del líder norcoreano Kim Jong-un, quien en un sentido discurso se puso a llorar y pidió perdón a sus compatriotas por no haber siempre mejorado sus vidas.

“Aunque me confiaron la importante responsabilidad de liderar a este país, defendiendo la causa de los grandes camaradas Kim Il-sung y Kim Jong-il gracias a la confianza del pueblo, mis esfuerzos y sinceridad no han sido suficientes para eliminar las dificultades de las vidas de nuestro pueblo”, dijo Kim.

“Nuestro pueblo ha depositado en mí su confianza, tan alta como el cielo y tan profunda como el mar, pero no he logrado siempre estar a la altura satisfactoriamente. Lamento eso”, dijo el mandatario, según The Korea Times.

Videos lo muestran quitándose los lentes y secándose las lágrimas, en un evento donde también se muestra a soldados y civiles norcoreanos llorando.