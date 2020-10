¿Están los votos? Mañalich se defiende hoy en la Cámara

Ante las votaciones de las últimas acusaciones constitucionales discutidas en el Congreso, La Moneda solía tener más o menos claro el panorama. Sin embargo, en esta oportunidad, a menos de 24 horas de que la Cámara vote el libelo que apunta a la supuesta irresponsabilidad del exministro Jaime Mañalich en el manejo de la pandemia, en Palacio no se la juegan por un resultado.

Va a ser “como son estas cosas: voto a voto”, sostuvieron desde el Ejecutivo y agregaron que “siempre puede haber sorpresas, para cualquier lado”. Confían, de todas formas, que no pasará al Senado.

Pero no serían meras declaraciones “políticamente correctas”. Obedecen a que el panorama varía con cada antecedente que se agrega a las investigaciones que tienen al extitular del Minsal como protagonista. Datos que incluso hacen dudar a los suyos. Pese a esto, desde el entorno del Mañalich dicen que está “tranquilo”.

Las declaraciones de funcionarios que aseguraron recibir órdenes para falsear datos y testimonios de trabajadores que veían irregularidades en las cifras reportadas, sirvieron para que varios de los legisladores que en un inicio dudaban de los argumentos, hoy estén más inclinados a apoyar una sanción a Mañalich. Entre ellos habría varios de Chile Vamos, como el mismo Andrés Celis (RN) lo confirmó públicamente.

“Yo estoy en estado de reflexión. Será fundamental tener la convicción de que no hubo ocultamiento ni alteración en los números (…) Y conozco más parlamentarios que están en el mismo estado”, dijo. Por lo mismo, en Renovación Nacional tuvieron la tarde de ayer una reunión de bancada donde se analizaron las diferencias, pues varios insisten en que no hay mérito. “No hay fundamento. Es una lástima este ánimo de violencia política, de querer hacer ver mal todo lo que hace el Gobierno”, sostuvo al respecto el diputado Camilo Morán (RN).

En el PPD, tras la dudas iniciales, hoy estarían todos por aprobar, al igual que en el PS, donde decidieron cuadrarse con la determinación de Daniella Cicardini.

La DC y los independientes siguen siendo la gran duda. "Estamos recabando todos los antecedentes y estudiando el texto", aseguró el diputado DC Miguel Ángel Calisto.

Marcela Hernandoy rol de Mañalich: “Estoy convencida de que hubo graves irregularidades”

Diputada Partido Radical. De rechazarse la “cuestión previa”, será la encargada de acusar a Mañalich al entrar al fondo del libelo.

¿Qué expectativa tiene de la votación?

El pensamiento de varios de los colegas ha ido cambiando en la medida que se han ido conociendo hechos. Para mí no ha sido una sorpresa, porque en una escala regional me ha tocado ver desde marzo la angustia de muchos funcionarios que tenían información diferente a la que era dada a conocer.

¿Cree que la acusación prosperará?

Siempre uno tiene esa esperanza. Las peleas uno tiene que darlas en la búsqueda de la justicia. Acá buscamos eso.

¿Llegó al convencimiento de que las responsabilidades exceden al ministro?

No sólo llegue al convencimiento: el propio exministro fue bien claro en que nunca tomó una determinación solo. Eso no se nos ocurrió a nosotros.

¿Cómo analiza la defensa de Mañalich?

Ha sido tremendamente descalificador de la denuncia y de todas las acusaciones que hay. Hay razones suficientes para investigar qué pasó. Estoy convencida de que hubo graves irregularidades. Si se hubiese tomado otra estrategia, habría sido otro el derrotero.

Robo de computadores abre nuevo flanco

El robo de 19 computadores desde la seremi de Salud metropolitana reavivó las críticas que rondan a La Moneda. Aunque hace meses que el Ejecutivo es flanco de reproches por gestiones en materia de salud, la situación alentó la postura de quienes sostienen que el Minsal oculta información sobre el manejo de la pandemia.

La oposición en general pidió explicaciones sobre lo ocurrido, pues consideran sospechoso que esto se produjera en medio de una disputa por liberación de correos. En eso, uno de los más tajantes fue Daniel Jadue, quien dijo que el hecho es “conveniente” para las autoridades.

Pero esos dichos desataron un rotundo enojo en el ministro Enrique Paris, quien calificó como “falsa y ridícula” la acusación del alcalde de Recoleta. “No existe ninguna vinculación entre la sustracción de equipos computacionales” con la investigación que lleva adelante el fiscal metropolitano Centro Norte, dijo Paris. Y agregó: “Vincular este robo con un afán de ocultamiento, confundir a la opinión pública, tratar mal a los funcionarios, no se compadece con la democracia, no se compadece con el diálogo, no se compadecen con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven en estas maniobras cosas ocultas, raras”.

De todas maneras, diputados citarán a la seremi Paula Labra para aclarar lo ocurrido.