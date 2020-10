Mencionó a Cathy Barriga, Codina y Carter: Mañalich se disculpa con alcaldes por su trato cuando era ministro

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, pidió disculpas a los alcaldes Cathy Barriga (Maipú), Rodolfo Carter (La Florida) y Germán Codina (Puente Alto), durante una breve intervención en la Cámara de Diputados donde se discute la acusación constitucional en su contra.

El extitular del Minsal comenzó sus palabra diciendo que "soy una persona acostumbrada a dar la cara. Respeto la acusación constitucional como un organismo de control del accionar del Ejecutivo".

"Este es el segundo gran desafío que me ha tocado enfrentar, el más importante. El segundo más importante fue mantener con vida a los 33 mineros de Atacama, cuyos diez años de rescate se cumplen hoy. Y dónde hubo que inventar todo, porque no había nada escrito sobre lo que nos pudiéramos mover. Y eso es el caso hoy", afirmó.

Asimismo reconoció “una vez más que soy una persona áspera, no trabajo por simpatía, no estoy preocupado por los votos, estoy preocupado por hacer la pega”.

“Y quiero ser humilde en este momento para que no quepan dudas. Ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento que haya ocurrido”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que “pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas, porque evidentemente desde el primer momento ellos quisieron hacer lo mejor por sus representados".

"Y pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien traté muy duramente en su momento, pienso en el alcalde Carter y Codina, que fueron personas muy activas y vehementes. Y aprovecho de terminar mis palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos aquellas personas", concluyó.