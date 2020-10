Ricardo Lagos y su rol en el proceso constituyente: "A los 82 años me parece que es tiempo para disfrutar de otras cosas"

El ex Presidente de Chile Ricardo Lagos habló sobre el proceso constituyente que enfrenta el país y descartó la alternativa de tomar un rol más activo en la posible redacción de una nueva Constitución.

Al ser consultado por el cientista político Cristóbal Bellolio en Radio ADN sobre la opción de tomar un papel protagónico en el proceso constituyente, Lagos dijo que "me siento involucrado como cualquier ciudadano, pero no estoy en la política activa, a los 82 años me parece que es tiempo de tomarse más tiempo para disfrutar de otras cosas también, pero me siento un ciudadano 100% de Chile y de opinar".

"Si usted fue Presidente seis años y salió de La Moneda con la aprobación que yo tenía hasta ese momento, no está mal. Hay otros actores, otros momentos, ¿cuál es el rol de uno? Dar una opinión de lo que esta pasando", complementó.

Más allá de su situación particular, el ex mandatario mostró confianza en el proceso que enfrenta el país. "Yo quiero pensar, lo siento así, que vamos a salir mejor, no hay ninguna razón para que defraudemos las esperanzas de tantos, por lo tanto me parece que la necesidad de actualizarnos, de pensar futuro porque los cambios han sido de tal envergadura, los que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años".