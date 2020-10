Bellolio confirma ataque de hacker a página del Gobierno: anuncian que actualizarán las claves únicas

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, confirmó que hubo un ataque de un hacker contra la página web Gobierno Digital, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Según informó El Mostrador, la División Gobierno Digital informó el pasado jueves 8 de octubre a través de un escueto comunicado que desconocidos habían ingresado ilegalmente al sistema digital del Gobierno, afirmando que el hecho ya había sido denunciado ante el Ministerio Público.

En entrevista con Radio Bío-Bío, el secretario de Estado declaró que “en general, las páginas de Gobierno, así como otras que tienen mucho tráfico, son atacadas por hackers. Lo que aquí se comprobó es que una persona que accedió y está todavía en investigación exactamente a qué fue lo que accedió y si hubo algún tipo de vulnerabilidad respecto a Clave Única u otro”.

No obstante, el portavoz de La Moneda precisó que "una cosa que sí es importante, no existe una especie de planilla Excel en donde diga nombre, apellido, RUT, Clave Única, no porque esto está encriptado y hay que tener una clave maestra, y esa clave maestra no está vulnerada".

"Nosotros estamos esperando el informe forense sobre cuáles son las cosas a las que se pudo acceder, qué tipo de información se pudo sustraer de la misma, en cuanto tengamos esa mayor información por supuesto que la vamos a dar conocer con las acciones concretas que se tienen que llevar adelante", afirmó Bellolio.

Actualizarán las claves únicas

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monckeberg, informó en tanto que se actualizarán las claves únicas.

En ese sentido, indicó que "se hizo la denuncia a la fiscalía, evidentemente se está investigando y nosotros de manera preventiva hemos señalado que se va a iniciar un proceso de actualización de las claves únicas".

El ministro aseguró que el intruso que accedió a la página podría "potencialmente obtener e introducirse en un sistema encriptado muy complejo de descifrar, que eventualmente después de un trabajo arduo podría llevar a descifrar alguna clave única, pero eso es una hipótesis dentro de las tantas que hay".

"Por lo mismo, nosotros de manera preventiva es que, ya que nos hackearon el sitio, primero se denuncia y luego un proceso de actualización de las claves, igual como ocurre cada cierto tiempo con un banco por motivos de seguridad, aquí es lo mismo", enfatizó.

Finalmente, explicó que la posibilidad de actualizar la clave única aparecerá cuando la persona intente hacer un trámite en la página del Gobierno Digital.