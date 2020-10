Fiscal Guerra no compartió la tesis del "enemigo poderoso": "No hubo coordinación durante el estallido social"

El pasado estallido social generó la discusión del próximo plebiscito constituyente, pero también hechos de violencia que hasta el día de hoy no tienen solución, algo que el fiscal oriente Manuel Guerra explicó no porque "haya falta de voluntad por aclarar los hechos, sino que hay precariedad de antecedentes".

La frase del presidente Sebastián Piñera de "un enemigo poderoso que no respeta a nada, ni a nadie" se hizo famosa, pero para Guerra no fue tan así. "El estallido social es una movilización masiva que tiene canalización con uso de violencia y en eso participó gente que no tenían coordinación entre sí. Eran secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, gente de barras bravas, delincuencia, pero de ahí a que hubo coordinación es aventurado", dijo en conversación con Radio Universo.

Pero no fue lo único, ya que tampoco se mostró de acuerdo con la idea de una intervención extranjera, la cual "fue señalado por el señor Presidente", pero "esos antecedentes al Ministerio Público nunca llegaron, recordemos toda la polémica por la Agencia Nacional de Inteligencia, de existencia del 'Big Data' de información importante, eso fue solo humo, nosotros operamos en base a lo que tenemos".

Finalmente, Guerra recordó que "la prevención de delitos en Chile le corresponde al ministerio del Interior, otra cosa es que traspasen el muerto al Ministerio Público, pero el ministerio del Interior es responsable de esto, a través de la PDI y Carabineros".

"A mí no me corresponde calificar lo que hagan otros, así como no me gusta la opinología, no me corresponde calificar, pero tengo claro que responsabilidad es de ellos", cerró el fiscal oriente.