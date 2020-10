Japón lanza nuevo submarino recordando su tradicional bandera de guerra en medio de tensión con China

Con toda la pompa, las Fuerzas de Autodefensa de Japón, equivalentes a las Fuerzas Armadas, presentaron su nuevo submarino, bautizado como Taigei. Un evento que llamó la atención por dos cosas: el uso de símbolos característicos del Imperio Japón en estado de guerra y que la presentación se efectuó en medio de fuertes tensiones con China.

El flamante sumergible, que entregará en operaciones en marzo, es fruto de la tecnología japonesa y puntualmente de la empresa Mitsubishi Heavy Industries, que construyó la nave en los astilleros de Kobe.

14 OCT, the naming and launch ceremony was held at Kobe Shipyard, Mitsubishi Heavy Industries and the newest submarine was named “TAIGEI”. She is the first of its class submarine that improve detection ability, and suitable environment for female submariners. 🐳 pic.twitter.com/d6SdC6J32h

