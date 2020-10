"Como era negro, era un blanco fácil": madre de joven asesinado por militares llegó hasta La Moneda para exigir justicia

Desde la Región de Coquimbo, Mary Cortés se trasladó hasta el centro de Santiago para protestar en distintos puntos por la lentitud en la investigación del asesinato de su hijo, Romario Veloz, a manos de un efectivo militar, durante una protesta en La Serena, en octubre de 2019.

Cortés, que marchó por el Paseo Ahumada y llegó hasta el Palacio de la Moneda, estuvo acompañada por organizaciones de derechos humanos y afrodescendientes.

Frente al palacio presidencial realizó una performance, luciendo en su cuerpo los siguientes menssajes: "Me empelota la injusticia" y "Justicia para Romario".

Foto: AgenciaUNO

En declaraciones a la agencia EFE, Mary Cortés manifestó que "el que mató a mi hijo lo hizo con dolo" y agregó que "como era negro, era un blanco fácil".

En su exigencia de justicia, la madre de Romario Veloz hizo un emplazamiento al Presidente Sebastián Piñera. "Tengo que llamarle la atención a este caballero de una forma u otra. No me ha valido el Senado ni la Cámara de Diputados, así que he venido a meterme en la boca del lobo".