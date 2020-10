Mono robó celular desde una casa y lo devolvió lleno de selfies

Ya que te roben un celular en la selva es raro, pero encontrarlo después con selfies de monos, es más extraño aún. Y eso fue lo que le pasó a un hombre en Malasia.

El sujeto denunció el robo de su celular luego de que extraños entraran a su vivienda y se llevaran el aparato tecnológico. Las autoridades abrieron una investigación sobre los extraños hechos en los que solo fue hurtado el móvil del propietario, identificado como Zackrydz Rodzi, y no había rastro de los ladrones.

Sin embargo, al día siguiente, también de manera extraña, el celular del joven apareció tirado en el jardín de su casa- en la selva- dejando aún más sorprendidos al hombre y a las autoridades.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY

— z (@Zackrydz) September 13, 2020