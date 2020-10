Revista Nature entrega su apoyo a Biden: "Las acciones de la administración Trump aceleran el cambio climático"

La revista Nature entregó este miércoles su apoyo a Joe Biden para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, criticando además la administración de Donald Tump.

"Ningún otro presidente en la historia reciente trató hasta tal punto de politizar las agencias gubernamentales y purgarlas del trabajo científico. Las acciones de la administración Trump aceleran el cambio climático, arrasan la naturaleza, ensucian el aire y matan la vida salvaje, así como a seres humanos", afirmó la publicación.

De igual manera, indicaron que "Trump afirma poner a 'Estados Unidos primero'. Pero en su respuesta a la pandemia, Trump se ha puesto a sí mismo en primer lugar, no a Estados Unidos".

"Su administración ha entablado peleas con los amigos y aliados de larga data del país, y se alejó de los acuerdos y organizaciones científicos y ambientales internacionales cruciales: en particular, el acuerdo climático de París de 2015; el acuerdo nuclear de Irán; la agencia de ciencia y educación de las Naciones Unidas, Unesco; e incluso, impensable en medio de una pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS)", expresaron.

Sobre el manejo de la pandemia por parte del presidente estadounidense, señalaron que "el desprecio de la administración Trump por las reglas, el gobierno, la ciencia, las instituciones de la democracia y, en última instancia, los hechos y la verdad se ha manifestado plenamente en su desastrosa respuesta a la pandemia de covid-19".

"Trump también ha promovido el nacionalismo, el aislacionismo y la xenofobia, incluido el apoyo tácito a los grupos de supremacía blanca. La administración ha reescrito las políticas de inmigración, comenzando en 2017 con una controvertida prohibición de viajar a personas de siete países, incluidos cinco estados de mayoría musulmana. Incluso ahora, cuando faltan semanas para las elecciones, el Departamento de Seguridad Nacional propone limitar la duración de las visas para estudiantes internacionales", agregaron.

En tanto, destacaron que "Joe Biden, el oponente de Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes, es la mejor esperanza de la nación para comenzar a reparar este daño a la ciencia y la verdad, en virtud de sus políticas y su historial de liderazgo en el cargo, como exvicepresidente y como senador".

"Ha demostrado que respeta los valores de la investigación y se ha comprometido a trabajar para restaurar las fracturadas relaciones globales de Estados Unidos. Por estas razones, Nature respalda a Biden e insta a los votantes a votar por él el 3 de noviembre", señalaron.

Why Nature supports Joe Biden for US president: He is the nation’s best hope to begin to repair damage to science and the truth — by virtue of his policies and his leadership record in office, as a former vice-president and as a senator. https://t.co/bH7r4qipor

— Nature (@nature) October 14, 2020