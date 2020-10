"Te poní hue…": concejala de Talcahuano sufre fail con micrófono abierto y da particular explicación sobre lo sucedido

Otra vez los micrófonos abiertos provocan un momento incómodo en una reunión política. Esta vez la protagonista fue la concejala de Talcahuano Pamela Cortés.

Durante la sesión de ayer miércoles del concejo municipal vía Zoom, a Cortés se le escuchó decir lo siguiente: "estay bloqueando y cuando bloqueai, te poní hueona".

En pantalla aparecía la concejal PPD junto a su pequeña hija, por lo que sus improperios parecían estar en el marco de una reprimenda.

Sus palabras causaron sorpresa en el resto de los integrantes de la reunión, mientras que el alcalde Henry Campos (UDI) intervino rápidamente y dijo: "concejala se le quedó su micrófono abierto".

"Mi perrita me mordió el tobillo"

El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales y varios criticaron el trato de Pamela Cortés a su hija, sin embargo en su explicación la concejala dijo que el improperio iba dirigido a su mascota.

"Se me abrió el micrófono y reaccioné donde mi perrita me mordió el tobillo cuando se me cayó una pepa de chocolate y por eso fue la reacción", sostuvo Cortés en Sabes.cl, agregando que "no estoy justificando la causa, porque aunque sea un perro tampoco tienes que tratarlo así, pero me mordió, entonces reaccioné corriéndola".