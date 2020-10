Proyecto de ley de Educación Sexual y Afectiva no alcanzó el quórum constitucional mínimo y fue rechazado

La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de Educación Sexual y Afectiva, presentada por Gonzalo Winter (Convergencia Social), al no alcanzar el quórum constitucional mínimo para ser aprobado.

Con 73 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, el proyecto no logró los 89 votos afirmativos que le permitieran continuar el trámite constitucional, por lo que no fue necesario la votación en particular y fue rechazado y archivado.

El proyecto señalaba que los establecimientos "debían incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, educación en afectividad, sexualidad responsable y género", además del deber del Estado "de la protección, promoción y garantía del ejercicio pleno de este derecho humano".

Martín Pradenas rompe el silencio la noche de este jueves: ¿Dónde y a qué hora verlo? El joven de 28 años hablará por primera vez desde que fue procesado por violación y abuso sexual en el emblemático caso de Antonia Barra.

¿Qué proponía el proyecto de ley sobre Educación Sexual y Afectiva?

El proyecto de ley proponía otorgarle al Estado "especial protección el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos". Para eso, en el primer ciclo básico buscaba poner el foco en "la afectividad, autocuidado, autoconocimiento y prevención del abuso sexual infantil".

Después buscaría continuar con contenidos "biológicos, socioculturales y psicosociales de la sexualidad", junto con abordar temáticas de "prevención de infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente y abuso sexual, violencia y maltrato", además del "respeto por la diversidad, la orientación sexual, identidad de género y la no discriminación, así como los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados en Chile".

Finalmente incluía objetivos para las bases curriculares sobre los diversos temas, los cuales se implementarían con resguardo de los derechos de la niñez y la diversidad de proyectos educativos.

EDUCACIÓN SEXUAL 📰| Cámara rechazó legislar sobre educación sexual y afectiva. https://t.co/mjfu51lZ5u — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 16, 2020