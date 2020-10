"Decidí hacerme vegetariana": Fran Undurraga relata historia de amor con una pequeña ave que transformó su vida

La modelo chilena Francisca Undurraga relató a través de su redes sociales una particular historia de amor con una pequeña ave que transformó su vida y la llevó a convertirse en vegetariana.

Con una publicación en Instagram, Fran contó su historia con Hermes, un pequeño pájaro al que rescató durante su estadía en México, país en el que Undurraga pasó los primeros días de cuarentena por el covid-19.

"¡Cómo extraño a Hermes! Mi angelito que conocí en México. Cuando lo rescate debajo de una lavadora, pensé que como mucho viviría dos días, es difícil mantener un polluelo vivo", parte el texto de Fran Undurraga, el que va acompañado de un video en el que aparece la modelo junto al pájaro.

"Pero esos dos días se transformaron en tres meses y ese pequeño pajarito se transformó en mi gran compañía. No puedo describir con palabras todo el amor que nos entregábamos, el uno al otro, yo era todo lo que él tenía y viceversa", continuó.

Pero aquel vínculo tuvo su fin. "Cuando lo dejé libre no quería volar, se pegaba a mi… me dio mucha tristeza dejarlo, pero me tenía que venir a Chile y Hermes tenía que hacer su vida de pajarito libre", contó.

"Después de este vínculo, decidí hacerme vegetariana y respetar más aún a los animales. Para mí, son los mejores seres que Dios creó. Infinitamente son muy superiores a los humanos", finalizó su publicación Fran Undurraga.