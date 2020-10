"Cabros, esto no prendió": la recordada frase de Clemente Pérez cumple un año y se toma las redes

Un año cumple la frase "cabros, esto no prendió" que el ex presidente del Metro, Clemente Pérez, lanzó tan solo dos días antes del inicio del estallido social, en octubre de 2019.

Y en su aniversario, la recordada frase se tomó las redes sociales. Usuarios recordaron cómo Pérez le bajó el perfil a las protestas que a mediados de octubre del año pasado comandaban los estudiantes secundarios con las evasiones masivas en el Metro.

Hace justo un año Clemente Perez dijo en tv “esto no prendió, cabros”…un presagio de la reacción de toda la clase política que no entendió nada durante la revuelta, hasta hoy en que llaman a no manifestarsepic.twitter.com/rVzO2P2CeC — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 16, 2020

16 de octubre – 1998 Augusto Pinochet es detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón – 2019 Clemente Pérez, ex Pdte. del Metro: “cabros esto no prendió, no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter" #Memoria — Mario Aguilera 💚 (@marioaguilera4) October 16, 2020

Hace un año (16 oct 2019) Clemente Pérez decía en @24HorasTVN una de las frases que marcaría el estallido. "Cabros, esto no prendió (…) No se han ganado el apoyo de la población (…) La gente está en otra (…) Es bastante inédito, pero no digamos que prendió". #ODMHistórico pic.twitter.com/8vmmCxBw6p — Ojo del Medio (@ojodelmedio) October 16, 2020

La efemérides del día está dedicada a Clemente Pérez con su visionario, profético y francamente iluminado "Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la población" pic.twitter.com/CAv3dp2Vjq — Gabriela Varas (@lagabivaras) October 16, 2020

A un año de las desafortunadas expresiones de Clemente Pérez -que vive en las nubes como la mayoría de la elite política-, agradecemos que nos haya regalado el título del más reciente libro del gran @malaimagen editado por @ReservoirBooks Chile y @megustaleercl 👌 pic.twitter.com/RXtl57S4Pv — Daniel Olave Miranda (@todo_cine) October 16, 2020

Hace un año exacto el ex presidente del directorio del Metro, Clemente Pérez, afirmó: "Cabros, esto no prendió." Hoy desde @ciudadania_i hacemos un llamado a la clase política y a empresaria a aprender de los errores del pasado. Revisa la cronología 👀⏳https://t.co/oSHpTTJSXJ pic.twitter.com/jyLrwPZEj5 — Ciudadanía Inteligente (@ciudadania_i) October 16, 2020

¿Qué fue lo que exactamente dijo Pérez?

El 16 de octubre de 2019, Clemente Pérez fue entrevistado en 24 Horas sobre el alza en el valor del pasaje del Metro y las evasiones masivas que estaban llevando a cabo estudiantes secundarios a modo de protesta.

Y su comentario sobre aquellas manifestaciones fue el siguiente: "Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en Twitter donde se supone que este tipo de movimientos tiene más apoyo, realmente no tiene tanto apoyo. La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado y lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ha visto muy perjudicada. La gente que ha estado trabajando todo el día y se está subiendo a una estación de Metro y está cerrada por este tipo de acciones, le genera una molestia".

"Yo creo que esto ya pasó y espero que las autoridades, Carabineros y los guardias de Metro puedan manejar mejor este tipo de situaciones. Pero es verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió. La gente tiene mucho más sentido común y esta ha sido una protesta que no prendió en la población", agregó.