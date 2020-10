Carolina Goic: "No votaría por Jadue y espero que tengamos otra alternativa que no sea Lavín"

La senadora de la Democracia Cristiana Carolina Goic afirmó que en una eventual segunda vuelta presidencial entre Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI) no votaría por el alcalde de Recoleta y que espera contar con otra alternativa que no sea el jefe comunal de Las Condes.

Aquella afirmación la hizo en entrevista con CNN Chile. En dicho espacio, la ex carta presidencial de la DC tuvo el siguiente diálogo con la periodista Mónica Rincón:

Rincón: En una segunda vuelta entre Lavín y Jadue ¿No votaría usted por Jadue?

Goic: No votaría por Jadue y espero que tengamos otra alternativa que no sea Joaquín Lavín.

Rincón: Pero si no tuviera otra y tuviera que elegir entre los dos ¿Qué hace?

Goic: Queda tiempo, pero lo que te puedo decir hoy con claridad es que no votaría por Jadue.

Rincón: Lo que me llama la atención es que no me dice con la misma claridad "no votaría por Lavín", ¿anularía?

Goic: Yo espero que en el tiempo que queda, el mundo socialdemócrata, que hemos trabajado, hemos hecho cosas importantes para nuestro país, seamos capaces de generar una alternativa. Pero también, con la misma claridad, quiero decir que siento que los partidos a veces estamos entrampados en las lógicas del pasado

Rincón: Pero Joaquín Lavín dijo que era socialdemócrata…

Goic: Y en eso creo que, más allá de si uno le cree o no a Joaquín Lavín, él pone un punto, cuando dice que hay cosas donde tenemos que construir acuerdos todos y concurrir, eso es imprescindible (…) Lo que yo recojo de ahí es la necesidad de generar acuerdos en ciertos temas.